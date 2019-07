Die Käufer der Ballard Power-Aktie sind am Montag zum Angriff angetreten und sogleich wieder zurückgeschlagen worden. Zwar konnte die Aktie in der Spitze bis auf 4,39 US-Dollar ansteigen und damit ein neues Jahreshoch ausbilden, doch behauptet werden konnte das erhöhte Kursniveau anschließend nicht. Der Kurs gab bis zur Schlussglocke wieder auf 4,24 US-Dollar nach und fiel damit unter das bisherige Jahreshoch, das am 28. Mai bei 4,27 US-Dollar ausgebildet worden war, zurück. Die spannende Frage, ... (Dr. Bernd Heim)

