Die Genehmigung zur Fusion der US-Tochter T-Mobile mit Sprint ergibt die Nr. 3 im amerikanischen Telekom-Geschäft - wenn auch unter Auflagen. Daran hält die Bonner Mutter etwa 43 %. Diese sind fast die Hälfte dessen wert, was der gesamte Konzern als Marktwert erreicht. Wie hoch sind die stillen Reserven, die der Markt nun einpreisen kann?



Mit 15 € ist Deutsche Telekom noch nicht ausgereizt. Etwa 18 bis 20 € gelten als Zielmarke der Analysten. Rd. 6 % Dividendenrendite sind eine zusätzliche Unterstützung, zahlbar in einem Jahr.



Telekom hat außerdem die Möglichkeit, zwischen 10 und 12 % der Aktien frei zu verkaufen. Und dies, ohne den Einfluss zu verlieren. Das ergäbe gut 10 bis 12 Mrd. € Cash. Oder anders gesagt: Geld, mit dem die Investitionen für 5G komplett finanziert wären. Eine Entscheidung darüber steht demnächst an.



