Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 58 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern befinde sich nach der ersten Jahreshälfte operativ auf Kurs, die Ziele für 2019 zu erreichen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese seien wegen des immer schwierigeren Umfelds für die Sparte CropScience aber zunehmend ambitioniert. Hauptbelastungsfaktor für die Aktie blieben jedoch die rechtlichen Risiken in puncto Glyphosat./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 14:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 14:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-07-30/15:54

ISIN: DE000BAY0017