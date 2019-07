An der Wall Street geht es am Dienstag abwärts. Auslöser ist US-Präsident Donald Trump. Unter den Einzelwerten bricht die Aktie von Under Armour ein.

Die US-Aktienmärkte befinden sich am Dienstag auf dem Rückzug: Auslöser ist eine Twitter-Attacke von US-Präsident Donald Trump auf China, die eine baldige Einigung im Handelsstreit beider Länder wieder unwahrscheinlicher werden lässt. Die wichtigsten US-Aktienindizes starteten daraufhin im Minus in den Handel an der Wall Street: Der Dow Jones gab 150 Punkte beziehungsweise 0,5 Prozent nach, der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent und der Technologie-Index Nasdaq gab 0,4 Prozent nach.

Trump hat China im Handelskonflikt auf dem Kurznachrichtendienst davor gewarnt, mit Blick auf die Ende 2020 anstehenden US-Wahlen auf Zeit zu spielen. Bei seiner Wiederwahl im November nächsten Jahres müsste sich die Volksrepublik ansonsten darauf ...

