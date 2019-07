Kurzfristig befindet sich die K+S-Aktie in einem steilen und vollkommen intakten Abwärtstrend. Kurzfristig ist auch kein Ende dieses Trends in Sicht, obwohl sich der Wert am Dienstag wieder etwas von den am Montag erreichten Tief bei 14,11 Euro lösen konnte. Zwar startete die Aktie am Dienstag deutlich erholt bei 14,62 Euro in den Handel, doch es fehlten die Anschlusskäufe. Der Wert fiel deshalb schnell wieder zurück und notierte um die Mittagszeit nur noch bei 14,41 Euro. Damit war rund die Hälfte ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...