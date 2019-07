(shareribs.com) Albany 30.07.2019 - Der US-Bundesstaat New York ist bislang mit der Legalisierung von Cannabis gescheitert. Der Gouverneur hat nun ein Gesetz unterzeichnet, das die zumindest die Strafen für den Besitz verringert. Die New Yorker, vor allem jene im Big Apple setzten große Hoffnungen in die Legalisierung von Cannabis. Unter anderem sollten die Steuereinnahmen aus dem Cannabisverkauf ...

