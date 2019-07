Salt Lake City (ots/PRNewswire) - Health Catalyst, Inc. ("Health Catalyst", Nasdaq: HCAT), ein führender Anbieter von Daten- und Analysetechnologie und -services für Gesundheitsorganisationen, gab heute den Abschluss des ersten öffentlichen Angebots über 8.050.000 Anteile der Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 26,00 USD pro Anteil bekannt. Darin enthalten ist die vollständige Nutzung der Konsortialbanken ihrer Option, weitere 1.050.000 Anteile der Stammaktien in Höhe eines Gesamtbruttowerts von 209,3 Millionen USD zu erwerben. Dies versteht sich vor Abzug der Angebotsabschläge und Provisionen sowie anderer Angebotskosten, die für Health Catalyst anfallen. Health Catalysts Stammaktien wurden erstmals am 25. Juli 2019 am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol "HCAT" gehandelt.



Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan und William Blair waren gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot tätig und übernahmen die Rolle der Vertreter und Konsortialbanken. Piper Jaffray, Evercore ISI und SVB Leerink fungierten als passive Konsortialführer für das Angebot. SunTrust Robinson Humphrey war zudem als Co-Führer des Angebots tätig.



Das öffentliche Angebot wurde einzig auf Basis eines Prospekts unterbreitet. Kopien des finalen Prospekts sind bei Goldman Sachs & Co. LLC, z. Hd.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder per Telefon unter 866-803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com; oder bei William Blair & Company, L.L.C., z. Hd.: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, Telefon: 1-800-621-0687 erhältlich.



Eine Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Exemplare der Registrierungserklärung können über die SEC-Webseite unter www.sec.gov abgerufen werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf dar. Gleichfalls sind diese Wertpapiere in keinem Bundesstaat oder in keiner Gerichtsbarkeit zu verkaufen, in dem oder der ein derartiges Angebot zum Kauf oder Verkauf unrechtmäßig wäre, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Gesetzen eines solchen Bundesstaates oder einer solchen Gerichtsbarkeit stattgefunden hat.



Health Catalyst ist ein führender Anbieter von Daten- und Analysetechnologie und -services für Gesundheitsorganisationen. Das Unternehmen hat das Ziel, ein Impulsgeber (Catalyst) für massive, messbare, datengestützte Verbesserungen im Gesundheitswesen zu sein. Die Kunden nutzen die Cloud-basierte Datenplattform, die aus mehr als 100 Millionen Patientenakten und den darin enthaltenen Billionen Fakten gespeist wird, sowie die Analysesoftware und professionelle Service-Expertise, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und messbare klinische, finanzielle und betriebliche Verbesserungen zu realisieren. Health Catalyst träumt von einer Zukunft, in der alle Entscheidungen im Gesundheitswesen auf Daten beruhen.



