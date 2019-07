Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag leicht im Kurs gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Abend etwas höher als am Vortag bei 174,58 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,4 Prozent.

Auftrieb erhielten als sicher geltende Wertpapiere durch Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump. Über den Mitteilungsdienst Twitter kritisierte er China für dessen Verhandlungstaktik im Handelsstreit und bezweifelte, dass das Land wie zugesagt mehr amerikanische Agrarprodukte kauft. Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wurden dadurch ebenso getrübt wie die Börsenstimmung.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone konnten Bundeswertpapiere ebenfalls etwas Auftrieb verleihen. Die Stimmung der deutschen Verbraucher trübte sich zum dritten Mal in Folge ein. Im Euroraum sank die Wirtschaftsstimmung auf einen dreijährigen Tiefstand. Die Zahlen dürften die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Kurs hin zu einer noch lockereren Geldpolitik bestätigen.

Nicht nur die EZB, auch die US-Notenbank Fed steuert auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. An den Märkten wird fest damit gerechnet, dass die Federal Reserve am Mittwochabend ihren Leitzins zum ersten Mal seit der schweren Finanzkrise 2008 reduzieren wird. Als Hauptgründe gelten das schwache globale Wachstum und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und anderen Wirtschaftsmächten./bgf/jsl

