Tagesausblick für 31.07.: DAX fällt deutlich, Trump und Quartalszahlen im Fokus

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Mit kräftigen Kursverlusten hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Nach einem nur leicht schwächeren Handelsstart gerieten die Kurse bis zum frühen Nachmittag immer weiter ins Rutschen und tendierten anschließend trotz Erholung an der Wall Street seitwärts. Der DAX beendete den Handel mit einem Minus von mehr als zwei Prozent.

Neben schwachen Zahlen unter anderem von Bayer und Lufthansa wurden auch neue Trump-Tweets zum Handelskonflikt mit China für die Kursverluste verantwortlich gemacht. Angesichts der neuen Runde in den Verhandlungen hatten Beobachter sich eigentlich versöhnliche Töne gewünscht, doch Trump griff China erneut scharf an und verwies zudem auf die Möglichkeit eines Scheiterns der Verhandlungen.

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Juli unterdessen erhöht. Die Inflationsrate stieg nach vorläufigen Angaben von 1,6 Prozent im Juni auf 1,7 Prozent im Juli, während eigentlich ein Rückgang auf 1,5 Prozent erwartet worden war. Nach europäischer Methode (HVPI) sank die Inflationsrate hingegen deutlich von 1,5 auf 1,1 Prozent.

Unternehmen im Fokus

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal den Jahresblick zwar bestätigt, ihn aber als "zunehmend ambitioniert" beschrieben. Wetterbedingt schwächere Agrar-Geschäfte in den USA seien der Grund für die erhöhte Skepsis. Dagegen sei das Pharmageschäft stark gewachsen, konnte die Abschwächung der Agrarsparte aber nur teilweise ausgleichen. Im zweiten Quartal erhöhte sich der Konzernumsatz um mehr als ein Fünftel auf knapp 11,5 Mrd. Euro. Der starke Zuwachs lag an der Übernahme von Monsanto. Währungseffekte sowie Akquisitionen herausgerechnet stieg der Umsatz um 0,9 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen legte um knapp ein Viertel auf 2,93 Mrd. Euro zu. Die Zahl der Klagen in den USA gegen Bayer wegen mutmaßlicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter steigt weiterhin rasant. Bis zum 11. Juli seien Klagen von rund 18.400 Klägern zugestellt worden, teilte Bayer am Dienstag bei Vorlage der Quartalszahlen mit. Das sind rund 5.000 mehr als im April.

Die Aktien des Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching sind erfolgreich an der Münchner Börse gestartet. Nachdem die Papiere zu einem Kurs von 8,10 Euro bei den Anlegern platziert wurden, konnten sie im Handelsverlauf kräftig zulegen und notierten im Hoch bei über 12,50 Euro.

Wichtige Termine

Deutschland - Arbeitslosenzahl Juli (saisonbereinigt)

Eurozone - Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)

Eurozone - BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)

USA - ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Juni

USA - Fed-Zinsentscheid & Pressekonferenz

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.227/12.310/12.435/12.485 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.124/12.085/11.957/11.899 Punkte

Der DAX erwischte am Dienstag einen rabenschwarzen Tag. Der Index fiel nicht nur aus dem Aufwärtstrend der vergangenen Tage heraus. Er unterbot auch die Unterstützungen bei 12.310 und 12.227 Punkten. Erst beim dritten Support bei 12.124 Punkten stoppte die Abwärtsbewegung.

Nach dem Sell-off-Tag sind technische Gegenbewegungen jederzeit möglich. Kurse über 12.200/12.227 Punkten dürften kurzfristig aber nur schwer erreichbar sein. Auch dient die Marke von 12.310 Punkten nun als neuer massiver Widerstand. Auf der Unterseite würde ein Bruch der Supports bei 12.124 und 12.085 Punkten weitere Verkaufssignale auslösen. Kurse unter 12.000 Punkten werden dann hochwahrscheinlich.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 27.05.2019 - 30.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 29.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 5,54 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 8,32 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.07.2019; 17:52 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

