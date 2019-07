Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die kurzfristigen Kursverläufe an den Aktienmärkten ähneln zurzeit der Wetterentwicklung. Während auf die Rekordhitze der vergangenen Wochen zum Teil schwere Unwetter folgten, sorgt an der Börse die laufende Berichtssaison für Abkühlung. So zogen eine Reihe von enttäuschenden Quartalszahlen, miserable Konjunkturaussichten und -...

Den vollständigen Artikel lesen ...