Heidelberg (ots) - Mit dem Bürgerrechtler Rev. Jesse L. Jackson Sr., Präsident der Rainbow/PUSH Coalition (RPC), und Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, werden am 2. August in Auschwitz-Birkenau erstmals ein Vertreter der USamerikanischen Bürgerrechtsbewegung und ein Vertreter der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma in Europa gemeinsam sprechen. Sie werden außerdem einen weltweiten Appell zu Engagement für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und gegen jede Form von Rassismus unterzeichnen.



Zum 75. Jahrestag der Ermordung von etwa 4.300 Sinti und Roma am 2. August 1944 spricht mit Jesse L. Jackson Sr. erstmals ein Vertreter der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung beim Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Zu diesem historischen Anlass werden er und Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, im Rahmen der Gedenkfeier ab 11 Uhr (Einlass 10 Uhr) einen gemeinsamen Appell unterzeichnen. Sie rufen damit weltweit zu solidarischem Eintreten gegen jede Form von Rassismus, Antiziganismus und Antisemitismus auf und appellieren im Bewusstsein der Geschichte an die Verantwortung eines jeden Einzelnen für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Der Appell richtet sich ausdrücklich auch an die internationale Staatengemeinschaft, Minderheitenrechte anzuerkennen und umzusetzen.



Jedes Jahr erinnern der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und der Polnische Roma-Verband in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau an die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma während des Nationalsozialismus. Bei der Gedenkveranstaltung sind die Regierungen Polens, Deutschlands und anderer Staaten, wie auch die internationalen Organisationen hochrangig vertreten.



Für die Überlebenden des Holocaust sprechen die Auschwitz-Überlebenden Else Baker, Éva Fahidi-Pusztai und Nadir Dedic. Es werden bis zu 1.500 Gäste aus ganz Europa zu der Gedenkveranstaltung erwartet.



Interviews / Akkreditierung:



An der Gedenkfeier am 2. August werden die einige wenige ältere Menschen teilnehmen, die den Völkermord an Sinti und Roma überlebt haben. Dieses Ereignis ist für sie und ihre Angehörigen von großer Bedeutung, weil es sie und ihr Schicksal ehrt. Auf vorherige Anfrage können wir Interviews mit Überlebenden, mit Rednerinnen und Rednern, sowie mit teilnehmenden Institutionen ermöglichen.



Zusätzliche Informationen zum Ablauf, zur Anfahrt, Biografien der Redner, Reden und Appell mit Sperrvermerk, Bildmaterial etc. finden sie unter https://zentralrat.sintiundroma.de/pressebereich/



