Val-d'Or, Quebec--(Newsfile Corp. - 30 juillet 2019) - Ressources Bonterra Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) (la «société» ou «Bonterra») a le plaisir d'annoncer que la Cour d'Appel de la Colombie-Britannique a rejeté l'appel interjeté par les anciens dirigeants, Nav Dhaliwal et Dale Ginn, qui visait à faire annuler la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a ordonné la restitution immédiate des fonds saisis d'un montant de 2184080 $, à Bonterra.

Le 12 avril 2019, le registraire de la Colombie-Britannique avait autorisé une saisie avant jugement, sans préavis à Bonterra. Suivant un examen du dossier, la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait annulé la saisie et ordonné la restitution immédiate des fonds à Bonterra le 20 juin 2019; la Cour d'Appel vient de confirmer cette décision, le 26 juillet 2019, avec motifs à suivre.

