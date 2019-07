RF IDeas bietet nun ein solides und umfassendes Portfolio an mobilen Zugangslösungen auf Grundlage von Orange Business Services und Safetrust-Berechtigungsnachweisen, wobei weitere mobile Lösungen für die Jahre 2019 und 2020 geplant sind.

Moderne Smartphones bieten Fähigkeiten im Bereich künstliche Intelligenz, die eine stabile digitale Identität unterstützen. "Smartphones werden bereits zur sicheren Authentifizierung von Benutzern für physischen Zugang, zum Check-in, zur Zahlung und für andere Szenarien verwendet", erklärt David Cottingham, Präsident von RF IDeas. "Wir glauben, dass mobile Zugangslösungen eine zentrale Rolle bei der Unternehmenssicherheit spielen werden, da eine zunehmend mobile Belegschaft den Zugriff auf mehrere sichere Geräte und Anwendungen über den gesamten Arbeitstag hinweg benötigt."

Das Engagement von RF IDeas für die Authentifizierung über alle Geräte-einschließlich mobilem Zugang-festigt seine Position als Anbieter der führenden Unternehmensplattform für Identitätserfassung innerhalb sicherer Authentifizierungs- und Zugangslösungen. Die heutige Ankündigung umfasst die kontaktlose Smartcard pcProx Plus BLE mit Dual-Frequenz Annäherung und ein mobiles Ausweislesegerät mit Bluetooth-Low-Energy-Technologie. Der Leser ist mit zwei Firmware-Versionen erhältlich.

Orange Business Services, ein weltweit agierender Kommunikationsbetreiber, Integrator und Anbieter von digitalen Services, hat Software-Berechtigungsnachweise entwickelt, um die Entwicklung von mobilen Zugangslösungen zu fördern. Mit dem Bestreben, die digitale Transformation in vernetzten Gebäuden und intelligenten Städten zu unterstützen, kann der Pack-ID-Handy-Berechtigungsnachweis das Leben von Menschen unterwegs vereinfachen, unter anderem durch folgende Anwendungsfälle:

Logischer Zugriff (Logical access)

Mobile Geldbörse (Mobile wallet)

Sicherer Druck (Secure print)

Bargeldloser Verkauf (Cashless vending)

Fahrzeug (Parken, Sharing, Aufladen)

RF IDeas ist der erste Anbieter von Lesegeräten, der berechtigt ist, die mobilen Berechtigungsnachweise von Orange Business Services weiterzuverkaufen.

Der mobile Berechtigungsnachweis von Safetrust Wallet ermöglicht:

Logischen Zugriff (Logical access)

Drucken von überall (Follow me print)

Mehrere Ausweise (Badges)

Kartenemulation: HID

RF IDeas stellt den Dual-Frequenz-Leser pcProx Plus BLE zur Verfügung und der mobile Berechtigungsnachweis von Safetrust Wallet ist bei Safetrust erhältlich.

Mit der Unterstützung von RF IDeas für traditionelle kartenbasierte und mobile Berechtigungsnachweise setzen diese neuen Leser von RF IDeas den Standard für Vielseitigkeit und offenen Zugang zur Zukunft der mobilen Authentifizierung. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rfideas.com/solutions/technology/mobile-authentication-technologies

Über RF IDeas

RF Ideas, Inc., ist ein führendes Unternehmen für Mitarbeiterausweise und Ausweisleser im Gesundheitswesen, in Produktionsstätten, Regierungsbehörden und Wirtschaftsunternehmen. Durch Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen ermöglichen Lesegeräte von RF IDeas innovative Lösungen für Single Sign-on (einmalige Anmeldung), sicheres Drucken, Anwesenheitserfassung und andere Anwendungen, die Authentifizierung verlangen. RF IDeas-Lesegeräte unterstützen nahezu alle kartenbasierten Technologien weltweit sowie den wachsenden Bestand an mobilen Berechtigungsnachweisen. Weitere Informationen zu den Lösungen von RF IDeas finden Sie unter https://www.rfideas.com.

RF IDeas und pcProx sind eingetragene Marken von RF IDeas, Inc. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Servicenamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

