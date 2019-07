Vertreter von Militärs der USA und Großbritanniens wollen an diesem Mittwoch in Bahrain über den möglichen Einsatz zum Schutz von Öltankern im Persischen Golf beraten. Das bestätigten das britische Verteidigungsministerium und ein Sprecher der 5. Flotte der US-Marine am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Ministerium in London sprach von "mehreren internationalen Partnern", die bei dem Treffen dabei sein würden. Details wurden nicht genannt. Alles sei noch auf "Diskussionsebene".

Das Treffen findet dem Sprecher der 5. Flotte der US-Marine zufolge hinter verschlossenen Türen statt, Journalisten seien nicht zugelassen. Möglicherweise würden am Donnerstag aber Details und Ergebnisse des Treffens veröffentlicht.

Großbritannien und die USA wollen nach den Tankervorfällen in der Straße von Hormus den Seetransport in der Region sichern. Der angedachte Einsatz soll Schiffe schützen, die die für den internationalen Handel wichtige Meerenge passieren. In den USA laufen entsprechende Diskussionen bereits seit mehreren Wochen.

Auch Deutschland wurde zusammen mit Frankreich wegen einer möglichen Beteiligung gefragt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Dienstag allerdings, dass die Bundesregierung zu solch einer Schutzmission "bisher keinen Beitrag in Aussicht gestellt" habe./jot/DP/jsl

