Eine Zinssenkung in den USA dürfte einer geldpolitischen Revolution Schub verleihen: Demokraten wollen dem Weißen Haus Zugang zur Notenpresse verschaffen. Ökonomen sind entsetzt - denn das ließe sich zügig einleiten.

Attacken aus dem Weißen Haus sind die oppositionellen Demokraten in den USA gewöhnt. In diesen Tagen allerdings erfährt die Partei massiven Widerstand von ganz anderer Seite - dem Establishment der Wirtschaftswissenschaften.

Die Ökonomen sind alarmiert über ein Konzept, mit dem führende Bewerber der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten im kommenden Jahr die Geldpolitik revolutionieren wollen. Im Kern lauten deren Botschaften: Die Inflation ist tot! Dank der Niedrigzinsen sind steigende Defizite kein Problem mehr! Lasst die Notenbank Dollar drucken, so viel die Politik will, und damit sinnvolle Aufgaben finanzieren!

Über "Modern Monetary Nonsense" ereifert sich der Harvard-Professor und frühere Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, Kenneth Rogoff. Auch den Demokraten nahestehende Kollegen von Rang wie Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman und der frühere Finanzminister Larry Summers sind entsetzt. Für den langjährigen EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing gehört "das Konstrukt - ich weigere mich, es als Theorie zu bezeichnen - wissenschaftlich in den Abfalleimer". Über "Voodoo-VWL" schimpft Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Die Rede ist von der Modern Monetary Theory (MMT). Deren Grundidee lautet, dass ein Staat, der sich in seiner eigenen Währung verschuldet, nie pleitegehen kann - und entsprechend handeln sollte. Der Gedanke ist zwar weder umstritten noch neu, wohl aber sind es die geld- und finanzpolitischen Folgerungen, welche die neokeynesianischen MMT-Jünger ziehen.

Das Konzept, dessen Wurzeln auf den US-Ökonomen Abba Lerner und seinen 1943 veröffentlichten Aufsatz "Functional Finance and the Federal Debt" zurückgehen, dient nun als theoretische Unterfütterung einer langfristigen Nullzinsstrategie. Darin mutiert die Geldschwemme zum Dauerphänomen. Die MMT dürfte einen Schub erhalten, wenn die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwochnachmittag (Ortszeit) erstmals seit rund zehn Jahren die Leitzinsen senkt.

Allerdings ist selten eine volkswirtschaftliche Denkschule auf so massiven Widerstand gestoßen. Wohl ...

