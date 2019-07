In Bezug auf die Staramba-Aktie hatte ich bisher keine klares Bild. Die machen doch irgendwas mit Virtual Reality und 3D-Scannern und arbeiten mit prominenten Fußballern bzw. Bayern München zusammen…haben bisher aber tiefrote Zahlen geschrieben. Die Hälfte des Grundkapitals ist aufgebraucht per 31.12.2017, weshalb es vorige Woche eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) gab. Da sollte einer Kapitalerhöhung von bis zu 20 Mio. Euro zugestimmt werden. Ich habe diese außerordentliche HV besucht in ... (Michael Vaupel)

