Der angeschlagene Lichtkonzern OSRAM ist im dritten Quartal wegen der weiterhin schwachen Automärkte und Umbaukosten in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 43 Millionen Euro, wie Osram am Mittwoch in München mitteilte, nach einem Gewinn von 35 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz fiel in den Monaten April bis...

