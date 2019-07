Basel (awp) - Roche und der Gentechnik-Spezialist Spark Therapeutics haben sich auf eine weitere Fristverlängerung bei der geplanten Übernahme geeinigt. So werde die Angebotsfrist nun erst am 3. September auslaufen, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich wäre der heutige Mittwoch der Stichtag gewesen. Roche hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...