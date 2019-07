Das Analysehaus RBC hat L'Oreal nach Halbjahreszahlen des Kosmetikherstellers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Die Resultate seien aus seiner Sicht sehr gut ausgefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch angesichts der hohen Bewertung und überschwänglicher Anlegererwartungen frage er sich, ob sie gut genug seien./gl/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 12:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 12:33 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2019-07-30/21:10

ISIN: FR0000120321