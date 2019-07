Arne Petersen übernimmt am 01.08.2019 den Vorstandsposten als Chief Commercial Officer (CCO) bei der Brainloop AG in München. Er wird die Bereiche Sales und Marketing global verantworten.

Petersen hat in Deutschland und USA Betriebswirtschaftslehre studiert und einen Master in International Management sowie einen Marketing MBA erworben. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden internationalen Sales- und Marketing-Funktionen mit, unter anderem als Geschäftsführer bei der Macrovision GmbH und Avid Technology GmbH sowie als Vorstand bei der Blue Order Solutions AG. Zuletzt war Arne Petersen als Senior Sales Director bei Oracle für das Webanalytics-Geschäft in Westeuropa verantwortlich.

Michael Stanton, Aufsichtsratsvorsitzender der Brainloop AG, sagt: "Mit Arne Petersen haben wir den idealen Kandidaten gefunden, um die Marktpräsenz von Brainloop weltweit auszubauen. Mit seinen umfassenden Marktkenntnissen beim Vertrieb von Cloud-Lösungen in internationalen Technologieunternehmen und seinem ausgeprägten Kundenfokus wird er Brainloop weiter voranbringen."

Petersen kommentiert seine neue Rolle: "Brainloop befindet sich in einer spannenden Zeit, und ich freue mich sehr darauf, zusammen mit einem Team an ausgesprochenen Fachleuten die Marktführerschaft im Segment der hochsicheren Enterprise-Collaboration-Lösungen weiter auszubauen."

Brainloop AG

Brainloop ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Lösungen für die sichere Zusammenarbeit an vertraulichen Dokumenten im Unternehmen und darüber hinaus. Die Lösungen unterstützen mit ihrer Logik die revisionssichere Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben sowie Compliance Policies. Brainloop Kunden nutzen die Lösungen für unterschiedliche Einsatzszenarien, zum Beispiel innerhalb des Vorstands oder Aufsichtsrats, bei der Projektzusammenarbeit oder Due-Diligence-Prüfungen, im Einkauf, Verkauf, Vertragsmanagement sowie im Bereich Know-how-Schutz in Forschung und Entwicklung.

Die Brainloop AG mit Sitz in München und Standorten in Österreich, der Schweiz und Großbritannien wurde im Jahr 2000 gegründet. Das Unternehmen zählt zahlreiche mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne zu seinen Kunden, darunter die Mehrheit der DAX 30-Unternehmen.

