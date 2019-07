The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 4PR XBUL BG1100009064 PREMIER FUND REIT AD BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT VPC XBUL BG1100013108 VALOR PROPERTIES REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT CL8 XBUL BG1100014049 INVESTMENT PROPERTIES REIT-SOF BSR0 EQU BGN N

CT DIX XBUL BG1100014106 DEBITUM INVEST SPV-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 4PK XBUL BG1100016051 PARK REIT AD BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT BPY XBUL BG1100016176 BRAVO PROPERTY FUND REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 5SV XBUL BG1100017075 ARCO TOWERS REIT PLC BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 4IC XBUL BG1100018057 INTERCAP.PROP.DE.REIT BW1 BSR0 EQU BGN N

CT E7P XBUL BG1100018081 EXPAT BETA REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT RRH XBUL BG1100020079 REAL EST.INVEST.FUND-FINI REIT BSR0 EQU BGN N

CT R8I XBUL BG1100021127 RESERVE CAPITAL REIT-IN LIQUID BSR0 EQU BGN N

CT Z3T XBUL BG1100024071 ZENIT PROPERTIES REIT BW1 BSR0 EQU BGN N

CT 6A6 XBUL BG1100025052 ADVANCE TERRAFD REIT BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 6A7 XBUL BG1100025060 AGROENERGY INVEST REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 6EE XBUL BG1100026068 ENERGETICS+ENERGY BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT RPR XBUL BG1100026076 ROI PROPERTY FUND REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 6B4 XBUL BG1100028064 CAP.HOLDING GROUP REIT-PLOVDIV BSR0 EQU BGN N

CT 6S6 XBUL BG1100031068 SOPHARMA PROP. INC. BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT AS5 XBUL BG1100031084 AGROENERGY REIT BSR0 EQU BGN N

CT 6BMA XBUL BG1100036042 FUND ESTATES REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 6AG XBUL BG1100039061 AGRO FINANCE REIT-PLOVDIV BSR0 EQU BGN N

CT 6SB XBUL BG1100041067 SUPER BORO.PROP. FD REIT-VARNA BSR0 EQU BGN N

CT 6F3 XBUL BG1100042057 FAIRPLAY PROPERTIES BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 6B5 XBUL BG1100047056 BULGARIAN INV.GR. BW 1 BSR0 EQU BGN N