The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 6B2 XBUL BG1100020988 BULGARSKI TRANSPORTEN BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 6S3 XBUL BG1100021986 STROYINVEST HLDG BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 1CZ XBUL BG1100024113 CEZ ELECTRO BULGARIA AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5R9 XBUL BG1100024980 RUEN HOLDING AD-KYUSTENDIL BSE0 EQU BGN N

CT 3CZ XBUL BG1100025110 CEZ DISTRIBUTION BULGARIA AD BSE0 EQU BGN N

CT I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 6S4 XBUL BG1100026985 SEVERCOOP GAMZA HLDG BW 2 BSE0 EQU BGN N

CT 6S5 XBUL BG1100027983 SILA HOLDING AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT A4F XBUL BG1100028106 ETHIC FINANCE AD-PLOVDIV BSE0 EQU BGN N

CT P0C XBUL BG1100028114 PRIMORSKO CLUB PLC-PRIMORSKO BSE0 EQU BGN N

CT AA8 XBUL BG1100030110 AROMA REAL ESTATE AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 6I1 XBUL BG1100032041 INTERLOGIC REAL EST JSC.-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT C4P XBUL BG1100032082 CAPMAN GREEN ENERGY FUND-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT SKK XBUL BG1100032140 SIRMA GROUP HOLDING JSC BSE0 EQU BGN N

CT 6A8 XBUL BG1100033064 ADVANCE EQUITY HLDG BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6S7 XBUL BG1100033981 SINERGON HOLDING BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6TM XBUL BG1100034021 TEC MARITSA 3 AD-DIM.BW10 BSE0 EQU BGN N

CT 6S8 XBUL BG1100034989 SEVER HOLDING AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT GTH XBUL BG1100035135 GALATA INVESTMENT COM.AD-VARNA BSE0 EQU BGN N

CT 6A9 XBUL BG1100035986 FAVORIT HOLD AD-SOFIA BW1 BSE0 EQU BGN N

CT RGL XBUL BG1100036133 REGALA INVEST AD-VARNA BSE0 EQU BGN N

CT 5V2 XBUL BG1100036984 HOLDING VARNA AD-VARNA BSE0 EQU BGN N

CT SLR XBUL BG1100037008 SLANTCHO AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 2O4 XBUL BG1100037081 ONI HOLDINGS AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N