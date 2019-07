The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BPT XBUL BG1100001129 BULG. PRIV. EQUITY FD AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5CP XBUL BG1100001921 TEXIM BANK AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5BA XBUL BG1100001988 BULGARIAN HLD CO AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 2PH XBUL BG1100002150 PHARMHOLD AD-VARNA BSE0 EQU BGN N

CT GR6 XBUL BG1100002184 GRADUS AD-STARA ZAGORA BSE0 EQU BGN N

CT 0PH XBUL BG1100003141 PHOENIX CAPITAL HOLDING AD-SOF BSE0 EQU BGN N

CT PR3 XBUL BG1100003158 PRINZ VON PREUSSEN CAP. LTD AD BSE0 EQU BGN N

CT A4L XBUL BG1100003166 ALLTERCO AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT RA8 XBUL BG1100004081 INFRA HOLDING PLC-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 178B XBUL BG1100004156 NEO LONDON CAPITAL PLC-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 2YH XBUL BG1100004198 VF ALTERNATIVE AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT IGA XBUL BG1100005187 INTERCAPITAL GROUP AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5SR XBUL BG1100005971 STARA PLANINA HOLD. BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT RBL XBUL BG1100006136 REAL BULLAND JSC-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT E1D XBUL BG1100006169 EUROPE ONLINE TRADE EAD BSE0 EQU BGN N

CT 5T3 XBUL BG1100006979 TECHNOLOGY+INNOV. CORP AD-PLOV BSE0 EQU BGN N

CT 5BI XBUL BG1100007076 BIANOR PLC BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 0SP XBUL BG1100007126 SPEEDY AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 68A XBUL BG1100007159 ATOMENERGOREMONT AD-KOZLODUY BSE0 EQU BGN N

CT 5EK XBUL BG1100007985 EKIP-98 HOLDING AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5I5 XBUL BG1100007993 NID INDUSTRIAL FUND AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 7TH XBUL BG1100008074 TCHAIKAPHARMA HIGHQU.MEDICI.AD BSE0 EQU BGN N

CT 4OE XBUL BG1100008082 BIOIASIS AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT EHN XBUL BG1100008132 SYNTHETICA AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N