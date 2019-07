The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 6C8A XBUL BG2100018154 HOLDING CENTER AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 0Z4A XBUL BG2100018170 ZENITH INVESTMENT HOLDING AD BSB0 BON EUR N

CT 4CFB XBUL BG2100019137 CENTRAL COOP. BANK AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 6R1A XBUL BG2100019160 INDUSTRY DEV.HOLDING JSC-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 1BKA XBUL BG2100019178 IT SOFT EAD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT TPZB XBUL BG2100020176 TOPLOFIKACIA PLEVEN EAD-PLEVEN BSB0 BON BGN N

CT VP9A XBUL BG2100021117 VEI PROJECT AD-TSAPAREVO BSB0 BON EUR N

CT MCJ1 XBUL BG2100021174 M SAT CABLE EAD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT P0W1 XBUL BG2100022131 POWER LOGISTICS EAD-ETROPOLE BSB0 BON BGN N

CT 0BVA XBUL BG2100022172 BULFINANCE INVESTMENT AD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 1AZA XBUL BG2100023113 AZALIA I EAD-VARNA BSB0 BON EUR N

CT 9M7C XBUL BG2100023121 WEB FINANCE HOLDING AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 5MBA XBUL BG2100023170 MONBAT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 4PRA XBUL BG2100024178 PREMIER FUND REIT-VARNA BSB0 BON BGN N

CT 8AVB XBUL BG2100025126 AVTO UNION AD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 0FDD XBUL BG2100025175 FINANCE DIRECT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 16TA XBUL BG2100026173 ADARA JSC-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 2AL2 XBUL BG2100030175 ALTERON REIT-VARNA BSB0 BON BGN N

CT 9RTD XBUL BG2100038079 HYPOCREDIT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 04HA XBUL XS1839682116 BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD BSB0 BON EUR N

CT BLKB XBUL BG91GKZAP073 HOUSING COMPENSATION BW 1 BSC0 EQU BGN N

CT BLKC XBUL BG91PKBON071 COMPENSATION VOUCHERS BW1 BSC0 EQU BGN N

CT BLKD XBUL BG91ZAPIS072 COMPENSATION NOTES BW 1 BSC0 EQU BGN N

CT 5EO XBUL BG1100001038 ETROPAL AD BW 1 BSE0 EQU BGN N