The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT GC0N XBUL BG2100001119 GPS CONTROL EAD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT E8DA XBUL BG2100001150 EUROLEASE GROUP EAD BSB0 BON BGN N

CT 83NA XBUL BG2100002091 ASENOVA KREPOST AD-ASENOVGRAD BSB0 BON EUR N

CT 5ERB XBUL BG2100002125 ERG CAPITAL-3 REIT-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT T0F1 XBUL BG2100002141 TOPLOFIKATSIA-RUSE EAD-RUSE BSB0 BON BGN N

CT 5EKA XBUL BG2100002174 EKIP-98 HOLDING AD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 0SYA XBUL BG2100003123 SYNTHETICA AD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 6TMA XBUL BG2100003131 TEC MARITSA 3 AD-DIMITROVGRAD BSB0 BON BGN N

CT 5CQB XBUL BG2100003180 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 2SLA XBUL BG2100004105 SPECIALIZED LOG. SYST AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 0GP1 XBUL BG2100004121 GIPS AD-KOCHAVA BSB0 BON EUR N

CT 2SLB XBUL BG2100004170 SPECIAL.LOGISTIC SYST.AD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT TC8A XBUL BG2100005128 TEC-BOBOV DOL EAD-GOLEMO SELO BSB0 BON BGN N

CT 0FDC XBUL BG2100005169 FINANCE DIRECT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 8AVA XBUL BG2100006092 ASTERION BULGARIA AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 5BNF XBUL BG2100006142 CB BULG. AMERIC. CREDIT BK AD BSB0 BON EUR N

CT FSPA XBUL BG2100006159 FINANCE SECURITY GROUPE AD BSB0 BON EUR N

CT RPRA XBUL BG2100006167 ROI PROPERTY FUND REIT-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT ZAFA XBUL BG2100006175 ZAGORA FININVEST AD-ST. ZAGORA BSB0 BON EUR N

CT M0LA XBUL BG2100006183 MOTOBUL EAD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 7A3S XBUL BG2100007116 ASTERA I EAD-VARNA BSB0 BON EUR N

CT 178C XBUL BG2100007181 NEO LONDON CAPITAL PLC-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 6SR1 XBUL BG2100008080 SERDIKA PROPERTIES REIT-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 0FDB XBUL BG2100008148 FINANCE DIRECT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N