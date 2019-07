Die Investoren in Chipaktien haben es in den letzten anderthalb Jahren nicht gerade leicht gehabt. Viele Aktien von Unternehmen aus dem Halbleiter-Bereich laufen in markanten Abwärtstrends, Infineon ist da nur ein Beispiel von vielen. Doch die im TecDAX gelistete Dialog Semiconductor fällt nicht, sie steigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...