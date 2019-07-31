NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 31.07.2019;Das Instrument S6P DE000A2TR919 SPIELVGG UNTERHACH. NA ON EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 31.07.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument S6P DE000A2TR919 SPIELVGG UNTERHACH. NA ON EQUITY has its first trading date on 31.07.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument S6P DE000A2TR919 SPIELVGG UNTERHACH. NA ON EQUITY has its first trading date on 31.07.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y