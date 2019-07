Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 70 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die schwache Geschäftsentwicklung der Sparte CropScience habe er seine Gewinnprognosen für den Pharma- und Agrarchemiekonzern der Jahre 2019 und 2020 reduziert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger sollten zudem vor einer wichtigen Gerichtsverhandlung in Missouri zum Themenkomplex Glyphosat zunächst eher abwarten./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 23:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 01:47 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-07-31/08:16

ISIN: DE000BAY0017