BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 138 (133) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 30,1 (27,2) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR AIR LIQUIDE AUF 137 (130) EUR - 'KAUFEN' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GRENKE AUF 75 (81) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 15,50 (16,50) EUR - 'HOLD'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR LUDWIG BECK AG AUF 28,50 (26,50) EUR - 'HALTEN'HSBC SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 14,50 (16,50) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,60 (2,80) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 69 (70) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT EON AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 8,30 (10) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 79 (85,3) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 57,20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...