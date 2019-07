Bei Airbus läuft es. Einen neuen Milliardenauftrag in der Tasche, ein doppelt so hoher Gewinn im ersten Halbjahr - und wenn Airbus seine Pläne umsetzen kann, löst der Konzern Boeing bald als größter Flugzeugbauer ab.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg auf 2,53 (Vorjahr: 1,16) Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte. Damit übertraf Airbus die Erwartungen der Analysten. Grund dafür sei der Produktions-Hochlauf der A320-Familie von Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeugen mit neuen und effizienteren Triebwerken, die Airbus lange Zeit Kopfzerbrechen bereitet hatten. Zudem habe der größere A350 beste Chancen, in diesem Jahr die Gewinnschwelle zu erreichen. Der neue Vorstandschef Guillaume Faury bekräftigte das Ziel, das bereinigte Ebit um rund 15 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro zu steigern.

Parallel zu den guten Geschäftszahlen kann Airbus zudem einen neuen Milliarden-Deal vermelden: Die französisch-niederländische Fluggesellschaft ...

