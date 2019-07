Der Sportartikelhersteller Puma hat nach einem robusten zweiten Quartal seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. Der Umsatz soll währungsbereinigt nun um 13 Prozent zunehmen, teilte der Lokalrivale von Adidas am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Bislang war Puma von einem Plus von rund 10 Prozent ausgegangen. Das operative Ergebnis (Ebit) sieht der Konzern nun bei 410 bis 430 Millionen Euro, nach zuvor erwarteten 395 bis 415 Millionen Euro.

Im zweiten Quartal steigerte Puma das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um fast 40 Prozent auf 80,3 Millionen Euro und schnitt damit besser ab als von Analysten prognostiziert. Der Umsatz erhöhte sich um knapp 17 Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug das Wachstum 15,7 Prozent. Das Konzernergebnis verbesserte sich ebenfalls deutlich von 31 auf 49,7 Millionen Euro.

Erfolgreich verlief die Markteinführung der Trikots des neuen Partners Manchester City. Die ersten Verkaufszahlen seien besser ausgefallen als erwartet, erklärte Puma-Chef Björn Gulden. Puma hatte den amtierenden Meister der englischen Fußball-Premier-League kürzlich unter Vertrag genommen. Es ist der größte Ausrüstervertrag in der Puma-Geschichte./nas/jha/

