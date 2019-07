Franz Haniel & Cie. GmbH: Haniel übernimmt CWS vollständig DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme Franz Haniel & Cie. GmbH: Haniel übernimmt CWS vollständig (News mit Zusatzmaterial) 31.07.2019 / 08:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Haniel übernimmt CWS vollständig - Minderheitsanteile von Rentokil Initial vollständig erworben - Strategische Handlungsfreiheit gewonnen Duisburg, 31.07.2019. Heute hat die Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) sämtliche von Rentokil Initial plc (RI) gehaltenen Minderheiten-Anteile an der CWS erworben. Im Dezember 2016 hatten Haniel und RI eine Vereinbarung zur Bildung eines Joint Ventures unterzeichnet, die im Juni 2017 mit der Veräußerung der Initial-Aktivitäten an Haniel umgesetzt wurde. Vereinbarungsgemäß erhielt RI im Rahmen der Transaktion als Kaufpreisanteil 17,8 Prozent an der CWS. Mit der Übernahme dieser 17,8 Prozent gewinnt Haniel die vollumfängliche strategische Handlungsfreiheit. Damit erhöhen sich die Flexibilität und Geschwindigkeit bei unternehmerischen Entscheidungen, beispielsweise hinsichtlich Buy & Build-Aktivitäten innerhalb des Geschäftsbereichs. Thomas Schmidt, Vorstandsvorsitzender Haniel: "Die CWS-Kolleginnen und Kollegen haben in den zurückliegenden zwei Jahren sehr engagierte Integrations-Arbeit geleistet: Sie sind offen aufeinander zugegangen, haben ein erfolgreiches, prosperierendes Unternehmen geschaffen und mit CWS eine neue Dachmarke etabliert. Wir sind uns sicher, dass das Geschäftsmodell der CWS große Zukunft besitzt, da die steigenden Anforderungen an Hygiene und Nachhaltigkeit durch die Bereiche CWS Hygiene und CWS Workwear bedient werden, die den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Services abdecken. Dabei sind wir dem Rentokil Initial-Management und allen dort Beteiligten zu Dank verpflichtet. Die Art unserer Zusammenarbeit hat bedeutend zum Gelingen der Transaktion und damit zur erfolgreichen Neupositionierung von CWS beigetragen." Das Closing erfolgte am heutigen Tag. CWS versteht sich als führender Anbieter ganzheitlicher Systemlösungen. Das nachhaltig ausgerichtete Unternehmen sorgt mit seinen Leistungsbereichen Hygiene, Floor Care, Fire Safety, Workwear, Cleanrooms und Healthcare für mehr Sauberkeit, Wohlbefinden und Sicherheit. Über alle weiteren Details dieser Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. - Pressemitteilung zum Download - Haniel auf Facebook, Twitter und LinkedIn - Bild- und Bewegtbildmaterial zu Haniel und den Geschäftsbereichen Haniel Die Franz Haniel & Cie. GmbH ist ein deutsches Family-Equity-Unternehmen, das seinen Sitz seit der Gründung im Jahr 1756 in Duisburg-Ruhrort hat. Von dort aus gestaltet die zu 100 Prozent in Familienbesitz befindliche Holding ein diversifiziertes Portfolio und verfolgt dabei als Wertentwickler eine langfristige Investmentstrategie. Derzeit gehören sechs Geschäftsbereiche zum Haniel-Portfolio, die das operative Geschäft eigenständig verantworten und in ihren Bereichen marktführende Positionen halten: BekaertDeslee, CWS, ELG, Optimar, ROVEMA und TAKKT. Hinzu kommen Finanzbeteiligungen an CECONOMY und METRO. Mehr Informationen zu Haniel finden Sie auf www.haniel.de und www.enkelfaehig.de. Diese Meldung finden Sie auch unter www.haniel.de. Ansprechpartner Dietmar Bochert, Corporate Communications, +49 203 806-578, Telefax: +49 203 806-80578, E-Mail: dbochert@haniel.de Zeichen: 2.078 Kontakt: Dietmar Bochert Direktor Kommunikation Tel.: +49 203 806-578 E-Mail: DBochert@haniel.de Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DKNEJBKPYG Dokumenttitel: Haniel übernimmt CWS vollständig 31.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH Franz-Haniel-Platz 1 47119 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 806 578 Fax: +49 (0)203 806 80 578 E-Mail: dbochert@haniel.de Internet: www.haniel.de ISIN: XS0482703286, XS0459131636 WKN: 601960, A1A6NE Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 849171 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 849171 31.07.2019 ISIN XS0482703286 XS0459131636 AXC0074 2019-07-31/08:42