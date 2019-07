Überwindung der Grenzen der Automobilindustrie zur Integration von Konzepten und Technologien aus einem breiten Spektrum

Eröffnung einer innovativen Tokyo Motor Show am Donnerstag, den 24. Oktober 2019

Die Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA) wird vom 24. Oktober bis 4. November über einen Zeitraum von 12 Tagen die 46. Tokyo Motor Show 2019 ausrichten. Unter dem Motto "OFFENE ZUKUNFT" ("OPEN FUTURE") und mit der Beteiligung von 186* Unternehmen und Organisationen aus sieben Ländern der Welt bietet die Messe spannende Fahrzeugpräsentationen und unterhaltsame Veranstaltungen und ermöglicht es den Besuchern einen Blick darauf, wie Mobilität in Zukunft aussehen wird und wie sie in das urbane Lebensgefühl der nicht so fernen Zukunft integriert wird.

*per 30. Juli

Das Konzept "OFFENE ZUKUNFT" spiegelt anschaulich die unbegrenzten Möglichkeiten wider, die die spannende neue Mobilität der Zukunft verkörpern werden, und zwar neben der elementaren Freude, die Kraftfahrzeuge und Motorräder ihren Nutzern bieten. Die diesjährige Messe wird zeigen, dass sich das Zukunftspotenzial auf der Tokyo Motor Show ständig weiterentwickelt.

OFFEN für die Zukunft

Besondere Spannung wird auf der diesjährigen Tokyo Motor Show durch Programme und Veranstaltungen erzeugt, die auf der Grundlage einer engen Zusammenarbeit mit anderen Branchen entwickelt und organisiert wurden. Darüber hinaus werden die JAMA und das All Japan Business Committee gemeinsam mit dem japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie sowie der Organisation für Neue Energien und Industrielle Technologieentwicklung (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO) die Veranstaltung "Future Expo" ausrichten.

Ein erweiterter, weit-OFFENER Veranstaltungsort

Neben dem Ariake-Bereich von Odaiba, in dem die Tokyo Motor Show bisher im Tokyo Big Sight stattfand, wurde der Veranstaltungsort der diesjährigen Show erstmals auf das Aomi-Gebiet ausgedehnt. Zu den Veranstaltungsorten der Show gehört ebenfalls die neue "Offene Straße", die die Bereiche Ariake und Aomi verbindet und einen riesigen "Mobilitäts-Themenpark" für die Besucher der Show schafft.

OFFENER Zugang zu den ausgewiesenen Veranstaltungszonen

Verschiedene Zonen innerhalb des Veranstaltungsortes der Tokyo Motor Show sind kostenlos zugänglich, um Menschen, die die Tokyo Motor Show sonst nicht besuchen könnten, zum Kommen zu ermutigen und die Ausstellungsstücke und -aktivitäten zu erleben. Siehe Details unten.

46. Tokyo Motor Show 2019 Termine und Veranstaltungsort

Daten: 24. Oktober [Do] bis 4. November [Mo/Nationalfeiertag], 2019 (12 Tage) Veranstaltungsort: Aomi Gebiet-Offene Straße-Ariake Gebiet (einschließlich Tokyo Big Sight, Aomi/West-/Süd-Ausstellungshallen, MEGAWEB, Symbol Promenade Park, Drive Park)

1. DRIVE PARK (kostenlose Zugangszone, Ticket für Probefahrten/Rundfahrten erforderlich)

Der vorgesehene Bereich für Praxis-Spaß mit verschiedenen Fahrzeugtypen! Veranstaltungen und Aktivitäten, die hier stattfinden, richten sich an ein breites Publikum, nicht nur an etablierte Auto- und Fahrradenthusiasten, sondern umfassen auch:

Probefahrten mit neuesten Auto. und Fahrradmodellen, Bühnenveranstaltungen und Vorführfahrten

Rennsport und maßgeschneiderte Autoausstellungen, in Zusammenarbeit mit dem Tokyo Auto Salon und MotorSports Japan

Die offizielle Japan-Premiere des FAI Drone Race (vorläufig), bei dem Weltklasse-Spieler mit hoher Geschwindigkeit am Nachthimmel gegeneinander antreten.

2. OFFENE STRASSE (kostenlose Zugangszone, Ticket für Mobilitätsfahrten erforderlich)

Die 1,5 km lange "Offene Straße", ein Vorzeigeprojekt der diesjährigen Tokyo Motor Show, verbindet die Bereiche Ariake und Aomi am Veranstaltungsort der Messe. Personen-/Mikro-Mobilitätsmodelle unterstützen Sie auf Ihrer Reise entlang der Offenen Straße, wo Exponate und Ausstellungsstücke weitreichende Beispiele für die Mobilität von Land, Meer und Luft aufzeigen.

3. FUTURE EXPO (kostenlose Zugangszone)

Bei der Veranstaltung "Future Expo" im Veranstaltungsort MEGAWEB erleben die Besucher einen "typischen Tag in der nahen Zukunft". An der Ausstellung nehmen 61 Unternehmen und Organisationen teil, darunter Mitglieder des All Japan Business Committee wie NTT, Panasonic, NEC und Fujitsu. Die Besucher können die mehr als 100 ausgestellten Artikel sowie die neuesten Technologien und Dienstleistungen ansehen und mit ihnen interagieren.

In der Aomi-Ausstellungshalle wird in Zusammenarbeit mit KidZania eine "imaginäre Stadt bei der Arbeit" aufgebaut, in der Kinder Uniformen bestimmter Berufe im Dienstleistungssektor anziehen und die Arbeit "ausführen" werden.

Darüber hinaus werden ebenfalls bei MEGAWEB verschiedene spannende, hochkarätige e-Motorsport-Wettbewerbe mit der PlayStation-Software "Gran Turismo Sport" durchgeführt, darunter:

Der globale Wettbewerb FIA Gran Turismo Championship 2019 World Tour 5, bei dem sich Top-Spieler aus der ganzen Welt treffen, um auf höchstem Niveau zu fahren

Bei den U-18 All Japan Championships treten alle 47 Gewinner der Vorrundenwettbewerbe, die regional in ganz Japan ausgetragen werden, gegeneinander an

Der "TMS2019 Wettbewerb ausstellender Hersteller"

Die "One-Make"-Rennen (z.B. das Finale des "GR Supra GT-CUP"), bei denen alle Teilnehmer das gleiche Fahrzeugmodell fahren.

Die 186 Unternehmen und Organisationen, die an der diesjährigen Tokyo Motor Show teilnehmen, werden ihre neuesten Produkte präsentieren und den Besuchern der Messe die Zukunft präsentieren. Alle sind herzlich willkommen und wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen. Bitte besuchen Sie die Webseite der Tokyo Motor Show unter https://www.tokyo-motorshow.com/en/ für Updates und weitere Informationen über die Messe und ihre Programme, Veranstaltungen und Aktivitäten.

Vorverkaufskarten und die neuen Eintrittskarten mit zweimaligem Eintritt und mit unbegrenztem Eintritt sind ab dem 1. August online erhältlich. Der Eintritt zur Tokyo Motor Show ist für Kinder und Schüler bis zur Oberstufe kostenlos. Ab September werden alle anderen Arten von Eintrittskarten zur Tokyo Motor Show online und über konventionelle Geschäfte wie Supermärkte, Reisebüros und Bahnhöfe erhältlich sein.

