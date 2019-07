Der DAX wird heute in der Auftaktphase stabil erwartet, nachdem er am Dienstag massive Kursverluste erlitten hat. Die Sorge der Anleger vor einer weiteren kojunkturellen Abkühlung dürfte zur Wochenmitte allerdings zunächst einmal in den Hintergrund treten: Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank den mit Spannung erwarteten Zinsentscheid. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

