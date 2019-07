Die letzten Zahlen, welche die Allianz Mitte Mai vorlegte, waren besser als am Markt erwartet. So lag das operative Ergebnis bei 3,0 Mrd. Euro - Analysten hatten im Schnitt nur 2,9 Mrd. Euro erwartet. "Die Allianz ist weiterhin auf Kurs. Schwächere Konjunkturaussichten, stärkere Konkurrenz durch neue Wettbewerber und hohe Kosten durch den internen Umbau haben das Ergebnis nicht belastet", kommentierte damals "Handelsblatt Online". Allianz-Chef Oliver Bäte wurde wie folgt per Pressemitteilung zitiert: "Mit dieser guten Leistung ist die Allianz auf dem richtigen Weg, ihre Jahresziele für 2019 zu erreichen."

Moderate Bewertung

Man darf also gespannt sein, ob die Allianz am Freitag erneut positiv überrascht. Und einen weiteren großen Schritt Richtung Jahresziele gehen kann. Mit einem für 2020 geschätzten Gewinnvielfachen von 10,6 scheint die Aktie der Allianz jedenfalls ...

