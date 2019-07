Die Volatilität auf den Aktienmärkten ließ die Credit Märkte unbeeindruckt. Emissionsseitig waren es einmal mehr High-Yield Emissionen, welche den Primärmarkt in Bewegung hielten. So platzierte zum einen die Ardagh Group drei Tranchen - eine davon in EUR: A: USD 500 Mio., 7NC3, Kupon 4,125 %; B: EUR 440 Mio., 7NC3, Kupon 2,125 %; USD 800, 8NC3, Kupon 5,25 %. Zum anderen platzierte Iqvia eine EUR 720 Mio. Anleihe mit 9 Jahren Laufzeit bei einer Rendite von 2,25 %. Das erwartete Emissionsrating liegt bei Ba3/ BB. OMV berichtete heute Morgen Halbjahreszahlen. Der Q2 CCS Nettogewinn lag bei EUR 510 Mio. vor Sondereffekten. Nach Sondereffekten lag dieser bei EUR 1,047 Mrd. Im Upstream Bereich reduzierten sich die ...

