Der deutsche Leitindex stoppt am Mittwoch vorerst seinen Kursverfall. Die Blicke der Anleger gehen zur US-Notenbank nach Washington.

Der Dax stabilisiert sich am Mittwoch nach den heftigen Kursverlusten des Vortages: Zum Handelsstart notiert der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 12.149 Punkten.

Am Dienstag war der Dax um 2,2 Prozent auf 12.147 Punkte abgestürzt. Unter anderem enttäuschende Firmenbilanzen hatten für den größten Tagesverlust seit sechs Monaten gesorgt.

Thema des Tages ist am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der allerdings erst am Abend nach Börsenschluss verkündet wird. An den Märkten wird allgemein erwartet, dass Fed-Chef Jerome Powell den Leitzins um einen Viertel Prozentpunkt senkt. Bis zum Jahresende sollen Analysten zufolge noch weitere Schritte folgen.

Dabei läuft die US-Konjunktur rund. "Die Geldpolitik stützt sich derzeit weniger auf Daten, sondern lässt sich vielmehr durch den Wettbewerb im Wirtschaftsgeschehen und auf den Währungsmärkten beeinflussen", John Vail, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nikko.

Innerhalb des Handelstages könnten die Inflationszahlen ...

