Deutscher Einzelhandelsumsatz Juni überraschend stark

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juni weitaus kräftiger gestiegen als erwartet. Sie legten nach Abzug der Inflation um 3,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Ökonomen hatten einen Zuwachs um lediglich 0,5 Prozent prognostiziert. Für Mai wurde der monatliche Rückgang von 1,7 Prozent bestätigt. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Juni preisbereinigt dagegen um 1,6 Prozent niedriger. Im ersten Halbjahr setzte der Einzelhandel aber 2,2 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor.

SNB mit Halbjahresgewinn von 38,5 Mrd Franken

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr dank extrem hoher Gewinne auf die Fremdwährungspositionen ein Ergebnis von 38,5 Milliarden Schweizer Franken erreicht. Im Vorjahreszeitraum lag der Überschuss bei 5,3 Milliarden Franken. Auf ihren Devisenbestand erzielte die SNB einen Bewertungsgewinn von alleine 33,8 (Vorjahreszeitraum: 5,2) Milliarden, auf die Goldreserven entfielen 3,8 (Verlust: 0,93) Milliarden Franken und auf die Frankenpositionen 1,1 (1,0) Milliarden Franken.

Kabinett will Gesetzentwürfe von Scholz auf den Weg bringen

Das Regierungskabinett will am Mittwoch mehrere Gesetzentwürfe von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) billigen, der die Sitzung als Vizekanzler urlaubsbedingt leiten wird. Auf der Agenda stehen Gesetzentwürfe zur verstärkten Geldwäschebekämpfung, zur Erschwerung von "Share-Deals" im Immobilienbereich und zu Steuererleichterungen zur Förderung der Elektromobilität.

Chinesische Industrie schrumpft dritten Monat in Folge

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juli etwas deutlicher als erwartet gestiegen, blieb aber den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,7 (Juni: 49,4), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 49,5 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Schlechter entwickelte sich im Juli der Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungsbranche. Er sank den offiziellen Daten der Statistikbehörde nach auf 53,7 von 54,2 Punkte.

Nordkorea feuert nach südkoreanischen Angaben zwei ballistische Raketen ab

Wenige Tage nach einem international verurteilten Waffentest hat Nordkorea nach südkoreanischen Angaben zwei ballistische Raketen abgefeuert. Der Generalstab in Seoul erklärte am Mittwoch, die Raketen seien an der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden, rund 250 Kilometer weit geflogen und dann ins Meer gestürzt. Dies trage nicht zu einem Abbau der "Spannungen" auf der koreanischen Halbinsel bei, warnte der Generalstab und forderte von Pjöngjang ein Ende solcher Raketentests.

Kalifornien will Trump per Gesetz zu Offenlegung von Steuererklärungen zwingen

Mit einem neuen Wahlgesetz will der US-Bundesstaat Kalifornien eine Veröffentlichung der Steuererklärungen von Präsident Donald Trump erzwingen. Das am Dienstag vom demokratischen Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete Gesetz schreibt vor, dass die Kandidaten einer Präsidentschaftsvorwahl ihre Steuererklärungen offenlegen müssen, um auf den Wahllisten in dem Bundesstaat aufgeführt zu werden. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass Trumps Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2020 Vorwahlen abhalten werden.

Sanders und Warren bei TV-Debatte der US-Demokraten unter Beschuss

Bei der zweiten TV-Debattenrunde der demokratischen Präsidentschaftsbewerber sind die linksgerichteten Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren scharf angegangen worden. Ihre Konkurrenten warfen Sanders und Warren am Dienstagabend vor, mit ihren Vorschlägen Wähler der politischen Mitte zu vergraulen und Präsident Donald Trump in die Karten zu spielen.

+++ Konjunkturdaten

+ Frankreich

Verbraucherpreise HVPI vorläufig Juli +1,3 (Juni: +1,4) % gg Vj

Verbraucherpreise vorläufig Juli -0,2 (PROG -0,3)% gg Vm

Verbraucherpreise vorläufig Juli +1,1 (PROG +1,2%% gg Vj

+ Australien

Verbraucherpreise 2Q +1,6% gg Vorjahr (PROGNOSE: +1,5%)

Verbraucherpreise 2Q +0,6% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,5%)

+ Großbritannien

GfK-Verbrauchervertrauen Juli -11 (Juni: -13; PROGNOSE: -13)

+ Südkorea

Index Frühindikatoren Juni 97,9 (Mai: 98,1)

Industrieproduktion Juni -2,9% (PROG: -0,5%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Juni +0,2% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

