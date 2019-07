BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung ist nach Angaben von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) geschlossen gegen eine deutsche Beteiligung an einer US-geführten Militärmission in der Straße von Hormus. "Ja, das ist mein Eindruck und ich glaube, das hat man ja schon in den letzten Tagen und Wochen gesehen", sagte Scholz im ZDF-Morgenmagazin auf die Frage, ob die große Koalition bei dem Thema an einem Strang ziehe. Scholz zeigte sich "sehr skeptisch" zu einer von den USA geforderten deutschen Beteiligung.

Viele andere teilten diese Skepsis und hätten zuvor erklärt, mit den europäischen Partnern über eine Beobachtung der Situation zu diskutieren. "Aber da ist eben nicht von einer Mission die Rede gewesen, wie sie jetzt angefragt worden ist", betonte Scholz, der die Sitzung des Bundeskabinetts am Mittwoch wegen des Urlaubs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) leiten wird. Es gelte zu "verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt, die immer weiter geht, und wo wir dann schlafwandlerisch am Ende in einem viel größeren Konflikt landen".

Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), sprach sich gegen eine deutsche Beteiligung an einer US-geführten Mission aus. "Leider ist es so, dass die Europäer und die USA eine ganz grundsätzlich unterschiedliche Iran-Politik verfolgen", sagte er in derselben Sendung. Das führe dazu, "dass wir keine gemeinsame Mission mit den Amerikanern machen können". Die Bundesregierung müsse sich für eine europäische Mission einsetzen, notfalls auch ohne Großbritannien. "Es ist jetzt an Deutschland zu sagen, ob etwas europäisch zustandekommt oder nicht", erklärte er.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, sagte im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders, man müsse alles dafür tun, um nicht an der Seite der USA in einen militärischen Konflikt mit dem Iran hineinzuschlittern. Das Wichtigste sei jetzt, die Spannungen mit diplomatischen Mitteln abzubauen. Ein Beitrag wäre die Rückkehr der USA zum Atomabkommen mit dem Iran, erklärte Schmid.

Die USA und Großbritannien wollen am Mittwoch in Bahrain über eine militärische Aktion zum Schutz von Öltankern in der Straße von Hormus beraten. Die US-Regierung hatte in Deutschland nach mehreren Zwischenfällen förmlich um Unterstützung für eine solche Mission gebeten.

