Nach einem starken Jahresauftakt hat die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen in Deutschland nach Ende der Sonderkürzungen für große Dachanlagen wieder nachgelassen. Die Solarförderung sinkt in den Monaten August bis Oktober erneut jeweils um 1,4 Prozent.Den Bruttozubau bei Photovoltaik-Anlagen im Juni beziffert die Bundesnetzagentur mit 235,145 Megawatt. Davon entfielen 201,345 Megawatt auf Photovoltaik-Anlagen außerhalb der EEG-Ausschreibungen, wie es der am Mittwoch aktualisierten Statistik hervorgeht. Weitere 30,774 Megawatt entfielen auf Freiflächenanlagen außerhalb der Ausschreibungen. Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...