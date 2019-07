Die Konjunkturdelle zeigt sich noch nicht: Im Juli waren saisonbedingt lediglich 59.000 Menschen mehr arbeitslos als im Vormonat.

Mit Beginn der Sommerpause ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juli leicht auf 2,275 Millionen gestiegen. Das waren 59.000 Arbeitslose mehr als im Juni und 49.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent.

"Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Juli vor allem aufgrund der einsetzenden Sommerpause gestiegen. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern geht leicht zurück, und die Beschäftigung nimmt weiter zu, aber weniger dynamisch als zuletzt", sagte der Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA), Daniel Terzenbach.

Bereinigt um die saisonalen ...

