Die Berenberg Bank hat ihr "Buy"-Votum für die Papiere des heimischen Öl- und Gaskonzerns OMV bestätigt. Auch ihr Kursziel haben die Analysten der Bank bei 60,0 Euro, und damit klar über dem aktuellen Kurs von Mittwochvormittag von 45,0 Euro, belassen.

Die OMV habe, laut den Berenberg-Experten Ilkin Karimli, Henry Tarr und Jason Turner, starke Zweitquartalszahlen vorgelegt. Sie heben in ihrer aktuellen Studie zum Unternehmen, das große Potenzial des Konzerns zur Cashflow-Generierung hervor - Ihnen zufolge wird sich das auch positiv auf die Dividenden der OMV-Titel auswirken.

Die Experten erwähnen auch die klaren Zuwächse in allen Bereichen des Unternehmens. Besonders stark ausgefallen seien die Zahlen im Segment Downstream, also der Verarbeitung von Rohöl und Gas. Für das Gesamtjahr geben die Analysten ebenfalls eine positive Prognose ab. Sie schätzen, dass die Produktion in Libyen auf einem guten Niveau bleiben wird, was ein ausschlaggebender Faktor für die Gesamtproduktion 2019 sein könnte.

