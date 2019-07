BERLIN (Dow Jones)--Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland wird nach neuen Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im 3. Quartal um 0,1 Prozent sinken. Wie Berliner Ökonomen mitteilten, sank das Konjunkturbarometer des Instituts im Juli von 96 Punkten auf 90 Zähler - den tiefsten Stand seit gut sechseinhalb Jahren. "Für das laufende dritte Quartal ist demnach ein Rückgang der hiesigen Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent zu erwarten", erklärten die Wirtschaftsforscher. Für das zweite Quartal rechnen sie mit einem Nullwachstum.

Das Konjunkturbarometer spiegele wider, dass sich die Flaute in der Industrie zusehends festsetze und mittlerweile gar auf die gesamte deutsche Wirtschaft ausstrahle. "Die Auftragslage verschlechtert sich, die Verbraucherinnen und Verbraucher werden skeptischer, und selbst der bislang so robuste Arbeitsmarkt verliert an Fahrt - keine guten Aussichten für das laufende Quartal", konstatierte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen.

Die Unsicherheit um den Brexit und insbesondere die von den USA ausgehenden Handelskonflikte, deren Fortgang kaum berechenbar sei, belasteten die Investitionen weltweit - und damit insbesondere die auf diese Gütergruppe ausgerichtete deutsche Wirtschaft. Die Risiken für die deutsche Industrie und zunehmend auch für die Beschäftigungsentwicklung seien hoch. "Die insgesamt gute Einkommensentwicklung dürfte jedoch die Dienstleister hierzulande stützen, vor allem die konsumorientierten wie etwa den Einzelhandel", sagte DIW-Deutschland-Experte Simon Junker. Für das zweite Quartal zeichne sich dennoch kaum mehr als eine Stagnation ab.

