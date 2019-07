BERLIN (Dow Jones)--Der Bund will die Bestimmungen für Immobilientransaktionen verschärfen und sagt damit den so genannten "Share-Deals" den Kampf an, mit denen Unternehmen die Grunderwerbsteuer umgehen. Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), teilte sein Ministerium mit. Scholz hatte die Sitzung als Vizekanzler geleitet, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Urlaub ist.

Nach den Plänen soll bei Immobiliengeschäften die Beteiligungsgrenze an einer Gesellschaft, ab der Grunderwerbsteuer fällig wird, auf 90 Prozent sinken. Zugleich soll die Beteiligung erst nach zehn Jahren auf 100 Prozent erhöht werden können. Die Maßnahmen sollen laut dem Gesetzentwurf, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte, zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Derzeit kann die Steuer von Unternehmen vermieden werden, wenn sie nur bis zu 94,9 Prozent an einer Gesellschaft erwerben, und schon nach fünf Jahren kann die Beteiligung auf 100 Prozent erhöht werden. Vor allem den deutschen Großstädten entgehen dadurch hohe Steuergelder. Die Länder hatten deshalb die Senkung der Schwelle auf 90 Prozent vorgeschlagen. Scholz hofft darauf, dass die verschärften Regeln Share-Deals künftig deutlich unattraktiver machen könnten.

"Insgesamt dürften die Maßnahmen dazu führen, dass die durch 'Share Deals' entstehenden Mindereinnahmen weitgehend vermieden werden", heißt es in dem Gesetzentwurf. Es sei "nicht weiter hinnehmbar, dass die durch Gestaltungen herbeigeführten Steuerausfälle von denjenigen finanziert werden, denen solche Gestaltungen nicht möglich sind". Das Gesetz werde "die Gestaltungsspielräume verengen und damit die missbräuchliche Vermeidung der Steuer einschränken". Beide Maßnahmen machten Gestaltungen unattraktiver: "Sowohl die Absenkung der Beteiligungsgrenze als auch die Verlängerung der Frist binden Gesellschaft und Gesellschafter an ihre getroffenen Dispositionen."

July 31, 2019

