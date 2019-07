BERLIN (Dow Jones)--Das Regierungskabinett hat zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, mit denen die Elektromobilität in Deutschland steuerlich gefördert werden soll. Die Maßnahmen sind Teil des Jahressteuergesetzes, das das Kabinett in Berlin nach Angaben des Finanzministeriums billigte, und das zudem noch weitere Regelungen in anderen Bereichen wie die weitere Förderung von Jobtickets vorsieht.

Ein zentraler Teil des Gesetzes sind Eckpunkte zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität, die laut Unterlagen aus dem Finanzministerium im Jahr 2021 einen Umfang von 180 Millionen Euro haben soll. Bereits 2023 soll das Volumen aber 330 Millionen Euro betragen. Darin enthalten ist unter anderem bei der Dienstwagenbesteuerung eine Verlängerung der geltenden Sonderregelung für Elektrofahrzeuge bis 2030. Bis dahin soll für Elektro- und extern aufladbare Hybridfahrzeuge der Vorteil mit 0,5 Prozent des Listenpreises versteuert werden und nicht mit dem generellen Satz von 1 Prozent. Die technischen Anforderungen dafür werden aber erhöht.

Für die Anschaffung neuer, rein elektrisch betriebener Lieferfahrzeuge soll eine Sonderabschreibung geschaffen werden, die von 2020 bis Ende 2030 laufen und einmalig 50 Prozent der Anschaffungskosten betragen und damit die reguläre Abschreibungsmöglichkeit ergänzen soll. Eine bis Ende 2020 befristete Steuerbefreiung für Ladestrom und 25-prozentige Pauschalbesteuerung für die Übereignung einer Ladevorrichtung soll zudem um zehn Jahre verlängert werden.

Künftig sollen außerdem Unternehmen, die umweltfreundliche Fahrzeuge mieten oder leasen, steuerlich besser gestellt werden. Deshalb sollen bis 2030 nur noch 10 Prozent der Miet- und Leasingaufwendungen in der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer berücksichtigt werden anstatt 20 Prozent. Gelten soll dies für Elektrofahrzeuge und bestimmte extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge sowie für angemietete Fahrräder. Auch eine Steuerbefreiung für die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads oder Elektrofahrrads an den Arbeitnehmer soll bis 2030 verlängert werden.

Zudem eröffnet das Gesetz eine weitere steuerliche Variante zum Jobticket, das bereits seit Anfang 2019 unbefristet von der Steuer befreit ist, wenn es zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber gestellt wird. Um es für noch mehr Beschäftigte attraktiv zu machen, soll der Arbeitgeber künftig auch die Lohnsteuer für den geldwerten Vorteil des von ihm gewährten Jobtickets pauschal mit 25 Prozent erheben können. Zudem soll dann keine Anrechnung des geldwerten Vorteils aus dem Jobticket auf die als Werbungskosten abziehbare Entfernungspauschale erfolgen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2019 04:34 ET (08:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.