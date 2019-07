Olten (ots) - Die Produktivitätsgewinne müssen den Beschäftigten

endlich weitergegeben werden. Das ist der Kern der Forderungen der

Angestellten Schweiz für die nächste Lohnrunde.



Trotz gewisser Alarmzeichen (Handelskonflikt China-USA und

Einbrüche bei der Autoindustrie) boomt die Schweizer Wirtschaft. Mit

einem Exportplus von 2,4 % im zweiten Quartal glänzte vor allem die

Chemie- und die Pharmabranche, wie die kürzlich publizierten Zahlen

der Eidgenössischen Zollverwaltung zeigen. Diesen Trend bestätigen

auch die makroökonomischen Daten von BAK Economics, die der

Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sowie der

Chemie/Pharma-Branche ein stabiles Wachstum prognostizieren, das

deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft liegt.



In den letzten Jahren konnten diese Branchen ihre Produktivität

massiv steigern, nicht zuletzt durch Restrukturierungen und zu Lasten

der Beschäftigten. Entsprechend schwach entwickelten sich die Löhne

der Angestellten. Dies fällt umso mehr ins Gewicht, als die Schweiz

2018 wieder eine Teuerung von 0,9 % verzeichnete. Für 2019 rechnen

die Prognosen mit einer Jahresteuerung von 0,6 %. "Es ist deshalb der

richtige Zeitpunkt", sagt Stefan Studer, Geschäftsführer der

Angestellten Schweiz, "bei den Löhnen nachzuziehen und sich nicht

immer vertrösten zu lassen." Deshalb fordert der Verband bis zu 1,9 %

mehr Lohn.



MEM-Industrie



Die MEM-Industrie konnte die reale Bruttowertschöpfung gemäss BAK

Economics im letzten Jahr um 5,6 % steigern; 2019 sollen es immerhin

noch 2,5 % werden, 2020 und 2021 über 3,0 %. Wie sich die

Arbeitsproduktivität im Vergleich zum Nominallohn in den Subbranchen

über bestimmte Zeiträume entwickelt hat und im nächsten Jahr

entwickeln soll, ist aus Tabelle 3-1 im Dokument "Lage und Prognosen

MEM-Industrie - BAK Economics Juli 2019" (http://ots.ch/aZfifZ)

ersichtlich.



Die Angestellten Schweiz anerkennen, dass die einzelnen Branchen

der MEM-Industrie unterschiedlich aufgestellt sind und sich

unterschiedlich entwickelt haben. Für die Datenverarbeitungsgeräte

und Uhren sowie den Maschinenbau ist die Situation sehr günstig. Für

die Metallindustrie ist sie positiv, für die Elektrischen

Ausrüstungen nur verhalten positiv. Die Angestellten Schweiz fordern

eine Lohnerhöhung von 1,1 % bis 1,9 %. Noch mehr sollen die Löhne in

Betrieben steigen, die voll vom Aufschwung profitiert haben, aber den

Produktivitätsgewinn bisher kaum an die Angestellten weitergegeben

haben.



Chemie/Pharma



Die Branche Chemie/Pharma ist weiterhin auf sehr solidem

Wachstumskurs. Die reale Bruttowertschöpfung stieg 2018 um 7,4 %. Für

dieses Jahr prognostiziert BAK Economics immer noch sehr hohe 6,6 %

und für die zwei Folgejahre 4,2 % respektive 4,3 %. Ebenso solide

sehen die Zahlen für die Arbeitsproduktivität aus, wie die Tabelle

3-1 im Dokument "Lage und Prognosen Chemie- und Pharmabranche - BAK

Economics Juli 2019" (http://ots.ch/TgSu06) zeigt.



Der chemisch-pharmazeutischen Industrie läuft es seit Jahren viel

besser als der Gesamtwirtschaft, und auch die Aussichten sind besser.

Die Gesamtwirtschaft (BIP) wuchs 2018 real "nur" um 2,6 %, für dieses

Jahr sind 1,2% prognostiziert. Die Pharmaindustrie verzeichnete im

letzten Quartal 2018 ein Exportwachstum von knapp 13%, und das

Wachstumstempo blieb im ersten Quartal 2019 mit 9% hoch. Die

chemische Industrie profitiert von der starken Wachstumsdynamik der

Pharmabranche mit. Die Angestellten Schweiz fordern sowohl für die

chemische wie auch für die pharmazeutische Industrie Lohnerhöhungen

von 1,9%.



Die Industrie braucht das Institutionelle Abkommen mit der EU



BAK Economics weist auf diverse politische Unsicherheiten hin,

welche das Weltwirtschaftswachstum hemmen. Den Handelskonflikt

zwischen den USA und China, den Brexit sowie den Atomkonflikt mit dem

Iran kann die Schweiz nicht beeinflussen. Die Schweiz hat aber eine

Grossbaustelle mit der EU offen: das Institutionelle Abkommen

(InstA). Für die stark exportorientierte Industrie ist eine rasche

Unterzeichnung dieses Abkommens unabdingbar. Sie ist auf gesicherte

und stabile Beziehungen zum mit Abstand wichtigsten Handelspartner

angewiesen. Ein längerdauernder Konflikt mit der EU könnte den Export

empfindlich schwächen. "Anstatt sich um jeden Preis China

(Freihandelsabkommen) oder auch Saudi-Arabien (Rüstungsexporte!) an

den Hals zu werfen, sollte der Bundesrat alles daran setzen, das

Verhältnis zur EU zu klären", betont Stefan Studer, Geschäftsführer

der Angestellten Schweiz. Die Schweizer Politik ist aufgerufen, das

Abkommen rasch unter Dach und Fach zu bringen.



Die Frauen müssen endlich gleiche Löhne verdienen



Deutlicher hätte es der Frauenstreik nicht zeigen können: Die

Frauen fordern Lohngleichheit - jetzt. Die Arbeitgeber tun gut daran,

dieses Anliegen endlich zügig umzusetzen. Dies nicht nur, weil dies

den Frauen selbstverständlich gebührt - es liegt auch im

Eigeninteresse der Arbeitgeber. Denn gerade bei den Frauen ist das

Arbeitskräftepotenzial gross. In Zeiten des akuten Fachkräftemangels,

der sich gemäss einer aktuellen UBS-Studie noch akzentuieren wird

(dem Arbeitsmarkt sollen bald 500 000 Arbeitskräfte fehlen:

http://ots.ch/NqtYUf), werden die Arbeitgeber noch stärker darauf

angewiesen sein, Frauen zu gewinnen.



Generationengerechte Altersvorsorge



Trotz der Zustimmung der Stimmbürger zur Steuer- und AHV-Vorlage

bleibt der Reformbedarf bei der Altersvorsorge dringend. Die

Angestellten Schweiz fordern zusammen mit den anderen Verbänden der

"plattform"(https://angestellte.ch/verband/die-plattform-/) eine

Altersvorsorge, die allen Generationen gerecht wird und bei der nicht

eine Generation eine andere querfinanzieren muss. Bei der Reform der

Altersvorsorge darf es keine Tabus geben, alle Möglichkeiten sind

ernsthaft zu prüfen und auszudiskutieren. Insbesondere muss eine

Flexibilisierung des Rentenalters ins Auge gefasst werden, wie sie

die Angestellten Schweiz schon seit langer Zeit fordern. Die

Branchenprognosen von BAK Economics AG finden Sie auf

www.angestellte.ch:



Ein Bild von Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten

Schweiz, finden Sie https://angestellte.ch/newsroom/mediencorner/.



Die Angestellten Schweiz sind seit 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen.



Der Verband setzt sich sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und

zuverlässig für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere

Arbeitsplätze ein - zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft.



Ihren Mitgliedern bieten die Angestellten Schweiz zudem ein

umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an

Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für

das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen.



