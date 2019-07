Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Diese änderten nicht viel an seiner Haltung zu der Aktie, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollten die Kosten für Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten nicht auf einen zweistelligen Milliardenbetrag oder gar darüber steigen, dann seien die Papiere des Herstellers von Agrarchemie und Pharmazeutika "sehr, sehr günstig"./bek/mis

