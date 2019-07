FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CYBG PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 720 (760) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7700 (8100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 258 (276) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 445 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5100 (5300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 520 (490) PENCE - 'HOLD' - CANACCORD CUTS TULLOW OIL PLC TO 'SPECULATIVE BUY' ('BUY') - PT 260 (275) PENCE - CFRA CUTS BP PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 235 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 70 (95) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 764 (789) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 870 (850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 625 (595) PENCE - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 700 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1179 (1184) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1800 (1675) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 293 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7120 (6900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS KEYWORDS STUDIOS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1700 (1415) PENCE - LIBERUM RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2800 (2500) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6500 (6100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'BUY' - MS CUTS COBHAM TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 165 (133) PENCE - PEEL HUNT RAISES 4IMPRINT GROUP TO 'BUY' ('ADD') - PEEL HUNT RAISES CINEWORLD GROUP TO 'BUY' ('ADD') - RBC CUTS FRESNILLO PLC TO 'SECTOR PERFORM' ('TOP PICK') - PT 650 (1150) PENCE - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1075 (1010) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6500 (6600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3550 (3345) PENCE - 'NEUTRAL'



