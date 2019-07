Heer und Wirtschaft. Eine Einladung zur Militärhundetaufe am 29.7.19 in Kaisersteinbruch - interessiert das jemanden, der über Wirtschaft berichten will? Na, und ob! Sofort habe ich mich zur Taufe angemeldet. Ich bin ja praktisch Insider, ich habe beim Heer sehr viel erlebt, vor mehr als 30 Jahren war ich ein Strichmännchen, so wenig bekamen wir damals zu essen. Gürtel enger schnallen ging nicht, wir durften kein weiteres Loch in den Gürtel machen, er war ja Heereseigentum, also habe ich die Gürtelenden einfach verknotet, damit ich die Hose nicht verliere. Am Papier waren wir alle wohlgenährt, Jahre später ist man dann draufgekommen, dass der Wirtschaftsunteroffizier mit Scheinrechnungen über Verpflegung viel Geld umgeleitet hatte, er bekam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...