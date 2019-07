Während zunehmend mehr Unternehmen in Deutschland unter der schwächeren Weltwirtschaft leiden und Gewinnwarnungen aussprechen, dürfte sich die Allianz erneut als Fels in der Brandung erweisen. Nach dem guten Jahresauftakt sollte auch die Bilanz am Freitag solide ausfallen. Wichtiger ist aber der Blick in die Zukunft. Von Franz-Georg Wenner

